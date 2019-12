Mort dans un CHSLD : la police ouvre une enquête

À la suite de la mort de Guy Bastien survenue dimanche à la résidence Roland-Leclerc, la police de Trois-Rivières a annoncé l’ouverture d’une enquête.

«Compte tenu que des événements entourant le décès sont survenus dans un CHSLD, des enquêteurs de la DPTR ont amorcé une enquête en vertu de la Loi sur le coroner, afin de déterminer les causes et les circonstances ayant causé le décès. Aucun autre détail ne sera transmis avant la conclusion de l’enquête», a indiqué lundi en début d’après-midi la police de Trois-Rivières dans un communiqué.

Par ailleurs, la fille de M. Bastien, France Bastien a confirmé à TVA Nouvelles que le CIUSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec fera une enquête interne pour élucider les circonstances autour de ce drame.

Guy Bastien, 82 ans, est mort dans des circonstances nébuleuses dans un CHSLD, ont dénoncé ses enfants dans des entrevues accordées à TVA Nouvelles.

M. Bastien avait été transféré aux soins palliatifs, samedi matin, à l’hôpital de Trois-Rivières. Il souffrait d’une fracture du crâne et d’une hémorragie au cerveau inopérable à la suite d’une chute dont les circonstances restaient nébuleuses.

Vendredi, vers 20h30, le téléphone de sa conjointe, Claudette Bellemare, a sonné. Une employée du centre lui aurait alors annoncé que son mari avait été blessé dans un accident.

«Elle m’a dit que le gardien l’avait poussé, qu’il est parti par en arrière, et qu’il est tombé sur le dos», avait alors dit la dame.

Elle ajoute avoir été avisée qu’il avait vomi et saigné du nez, mais qu’on ne jugeait pas nécessaire de l’envoyer à l’hôpital, pour ne pas qu’il revienne encore plus confus, vu son Alzheimer. On lui aurait alors affirmé le surveiller de près.

Son fils, Marc Bastien, est retourné au centre vers 21h, après avoir été mis au courant par sa mère. Il raconte avoir trouvé son père seul dans sa chambre, dans son vomi et son sang. Il a alors composé le 911.

La famille a porté plainte à la police de Trois-Rivières samedi soir et envisage également un recours civil.