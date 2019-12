La fin de non-recevoir de l’Ontario pour l’électricité québécoise représente un important camouflet pour le premier ministre François Legault dans la mesure où d’autres provinces canadiennes se tournent vers une autre forme d’énergie comme le nucléaire pour combler leurs besoins.

Pour l’analyste politique Emmanuelle Latraverse, il devient de plus en plus évident que la fermeture du Québec sur la question des oléoducs représente un frein pour les autres provinces canadiennes, qui se désintéressent de la ressource énergétique québécoise, l’hydroélectricité.

«C’est bien beau de dire qu’on va faire des ententes et qu’on va vous vendre de l’hydroélectricité, mais c’est donnant-donnant, ça ne se fait pas à sens unique, souligne-t-elle. Dans la mesure où il n’y a rien à offrir au reste du Canada en retour de l’électricité, les autres vont s’organiser seuls et on le voit avec le nucléaire.»

Si le Québec perçoit l’énergie nucléaire comme étant «sale» en raison de sa production de résidus nocifs et ses risques de production, Emmanuelle Latraverse rappelle que les rapports d’experts mentionnent tout de même que pour atteindre les objectifs mondiaux de réduction de gaz à effet de serre d’ici 2050, l’énergie nucléaire sera indispensable.

Devant cette réalité, le choix pour les provinces comme l’Ontario, qui disposent déjà d’une bonne expertise en matière de nucléaire, est facile, selon l’analyste politique : générer de la richesse chez eux plutôt que d’envoyer un chèque au Québec.

«Si on était en Ontario, on ferait la même chose qu’eux, estime-t-elle. L’idée, c’est de créer des emplois, créer de la richesse et réduire les émissions de gaz à effet de serre.»

La décision des provinces comme l’Ontario, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick de se tourner vers le nucléaire déçoit l’analyste Stéphane Bédard.

«Je ne peux pas croire que le nucléaire va être l’énergie de l’avenir au Canada. C’est une aberration», tranche-t-il.

Il aurait d’ailleurs aimé voir le premier ministre François Legault être beaucoup plus incisif dans sa défense de l’hydroélectricité durant le Conseil de la fédération qui réunissait les autres premiers ministres provinciaux et territoriaux.

«C’est la première qu’on le voit un peu perdant de l’échange. [...] Qu’est-ce que le Québec a gagné au niveau du Conseil de la fédération pendant les deux derniers jours? Pas grand-chose, si ce n’est que d’avoir acheté la paix contre rien en échange.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.