Une bactérie tue les orangers de la Floride

Peter Spyke a deux types d'oranges dans ses vergers: celles qui sont oranges et celles qui sont vertes, invendables et responsables de l'effondrement de la production d'agrumes de Floride depuis 15 ans.

Ce cultivateur de Floride a observé, presque impuissant, au développement de la bactérie huanglongbing («la maladie du dragon jaune» en chinois), connue universellement dans le secteur comme «HLB», et originaire de Chine. Elle a été signalée en Floride pour la première fois en 2005, et n'a cessé de conquérir des vergers depuis.

La bactérie provoque l'une des maladies les plus dévastatrices des agrumes, qu'on appelle le «greening»: les feuilles pâlissent, les fruits ne mûrissent pas sur l'arbre et restent verts, avant de tomber. La bactérie est transmise par un petit insecte du nom de psylle des agrumes.

Par rapport à la saison 2003-2004, la production d'oranges de Floride sera inférieure de 80% cette saison (la récolte dure de novembre à avril selon les variétés). Les pamplemousses sont les plus touchés.

«On a perdu des usines de jus, des emplois, des usines d'emballage», se lamente Peter Spyke, troisième génération de sa famille à cultiver des agrumes.

AFP

AFP

AFP

AFP









«Nous n'avons toujours pas trouvé comment immuniser les arbres contre HLB», dit-il en faisant visiter son verger.

Les cultivateurs de Floride n'ont généralement pas voulu arracher les arbres contaminés, ce qui fait que 90% des vergers sont infectés, alors que le Brésil ne l'est qu'à 19% tandis que l'Europe est épargnée. Les aspersions de traitements réalisées en Floride n'ont pas été efficaces. Des 7000 cultivateurs en 2004, 5000 ont jeté l'éponge, selon le Washington Post.

Peter Spyke, lui, a adopté une approche de long terme: tenter de trouver quelles variétés résistent naturellement mieux au HLB. Il en a plus d'une vingtaine différentes plantées sur son exploitation de 12 hectares: citrons, oranges, mandarines, pamplemousses...

Le cultivateur de 68 ans sait que cela prendra des années, mais il s'est résigné à l'idée qu'une solution miracle n'existait pas.

Il a aussi changé sa façon d'entretenir et de nourrir les arbres: «nous devons adopter des pratiques de culture qui nous aideront à lutter contre la maladie», dit-il.

L'une de ces solutions consiste à utiliser des engrais presque au compte-goutte, fréquemment, afin que l'apport en nutriments soit régulier et continu, ce qui aide apparemment certains arbres à faire mûrir les fruits.

C'est l'une des recommandations prônées par un laboratoire de recherche dédié aux agrumes, à dix minutes de route de l'exploitation de Peter Spyke.

L'université de Floride maintient un centre de recherche qui emploie pas moins de 40 scientifiques, et que fait visiter un jeune chercheur, Johnny Ferrarezi.

«Tout le monde réclame une solution mais malheureusement, nous les scientifiques n'en avons pas», dit-il.

«Mais il faut dire qu'après 15 ans à gérer la maladie en Floride, nous avons accumulé beaucoup de connaissances qui peuvent nous permettre de mieux gérer les vergers».

Le laboratoire, à force d'études et sous pression de l'industrie, a mis à disposition de nouvelles variétés qui peuvent produire plus de fruits malgré la bactérie, des variétés d'oranges et de mandarines.

Le centre suggère enfin aux exploitants une solution efficace, mais coûteuse: couvrir les arbres d'immenses filets protecteurs qui bloquent l'insecte porteur de HLB.

Dans une industrie en crise, la question des dollars revient souvent, comme ce fut le cas lors d'une réunion organisée fin novembre par le département des agrumes de l'État de Floride avec des exploitants.

«On a besoin que l'argent aide la recherche et le développement de futurs produits, avec le gros mot des OGM», dit l'un d'eux, Frank Youngman.

Des agrumes OGM, le laboratoire de l'université y travaille aussi. Mais ces oranges mutantes sont loin d'être prêtes à être plantées.