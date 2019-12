Air Canada bonifie son offre vers Paris

La compagnie aérienne Air Canada a annoncé mardi qu’elle bonifiera ses dessertes Montréal-Paris et Toronto-Paris pour la saison estivale 2020.

Ainsi, du 2 juillet au 28 août 2020, Air Canada exploitera trois vols de plus par semaine au départ de Montréal et quatre vols de plus par semaine au départ de Toronto, à destination de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

«Au départ de nos plaques tournantes de Montréal, Toronto et Vancouver, nous comptons assurer jusqu'à 54 vols sans escale par semaine à destination de six villes en France à l'été 2020, a déclaré Mark Galardo, vice-président Planification du réseau, d'Air Canada, dans un communiqué. Étant donné que l'Est du Canada est une destination de plus en plus prisée des touristes, ces vols supplémentaires pour la Ville lumière apporteront de nouvelles occasions de croissance au dynamique secteur du tourisme canadien.»

Ces vols supplémentaires seront assurés par un A330-300. Au départ de Montréal, ils seront offerts les mardis, jeudis et samedis, du 2 juillet au 27 août 2020. Au départ de Toronto, les vols supplémentaires seront les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, du 3 juillet au 28 août 2020.