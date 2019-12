Maya Caron, élue Miss Teen Canada Globe 2019, a d’abord dû combattre l’anorexie avant de remporter ce concours de beauté et de personnalité.

Recrutée à 12 ans par une agence montréalaise, Maya a rapidement fait ses débuts dans le monde du mannequinat. Si les contrats se sont enchaînés au début, elle a rapidement senti une certaine pression pour perdre du poids.

«Je n’ai jamais été grosse, loin de là, mais c’est l’impression qu’ils voulaient me faire ressentir. Comme si j’étais trop grosse pour l’industrie», se rappelle-t-elle en entrevue à Denis Lévesque. Toujours à demi-mot, on lui recommande de correspondre à un certain standard si elle veut avoir du succès dans sa carrière.

C’est à ce moment que la perte de poids en vient à occuper une place de plus en plus importante dans sa vie.

Une époque sombre

Sa diète est extrême. «Si je mangeais, et c’était quand même rare, c’était que des fruits. J’ai passé trois mois à ne manger que des fruits», admet la jeune Beauceronne.

Les commentaires positifs qu’elle reçoit sur son apparence l’encouragent à continuer dans cette voie. Après un certain temps, Maya en vient à normaliser des comportements tout à fait irrationnels, comme le fait d’avoir mal au ventre ou même de s’évanouir à cause de la faim qui la tenaille.

Elle parvient à perdre 40 livres. Ce qui peut paraître un chiffre normal pour un adulte a des conséquences dramatiques pour une fille de 12 ans.

Elle doit être hospitalisée : son cœur ne bat plus assez vite et ses reins ne fonctionnent qu’à très faible capacité.

«Au début, il était hors de question que je m’avoue anorexique. J’étais juste une fille qui essayait de perdre du poids», se remémore-t-elle.

Retour en force

Les choses ont bien changé depuis.

Chaque candidate du concours Miss Teen Canada Globe doit parrainer à une cause, et ce sont les troubles alimentaires que Maya a choisis. Tout au long du concours, elle a récolté des fonds pour la maison L’Éclaircie, de Québec, qui vient en aide aux adolescents pour vaincre leurs troubles alimentaires.

Aujourd’hui, Maya a totalement repris le poids qu’elle avait perdu. Radieuse, elle parle de son passage à Miss Teen Canada, et de sa future participation à Miss Teen Univers, qui aura lieu en janvier au Panama.

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie













L’anorexie n’est jamais loin, admet-elle. C’est pourquoi elle a fait une croix sur le monde du mannequinat, où elle craindrait de faire une rechute. «On ne guérit jamais entièrement d’un trouble alimentaire», dit-elle, réaliste.

Le concours de Miss Teen est différent, assure-t-elle. «Je suis partie du principe que, contrairement au mannequinat, on peut montrer qui on est vraiment. Et une fille qui est juste belle ne gagnera jamais», conclut-elle, confiante.

Vous ou un proche souffrez de troubles anorexiques et avez besoin d'aide? Contactez la ligne d'écoute et de références d'Anorexie et boulimie Québec (ANEB).