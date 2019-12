Enfin une victoire pour le Canadien

Le Canadien de Montréal a mis un terme à sa série de huit défaites, mardi soir, au Centre Bell, en défaisant les Islanders de New York par la marque de 4 à 2.

Alors qu’ils possédaient une avance de 3 à 0 après 42 minutes de jeu, les favoris de la foule ont vu les visiteurs répliquer avec deux buts.

Scott Mayfield a d’abord profité de la circulation devant Carey Price pour le déjouer avec un tir sur réception. Mathew Barzal a encore réduit l’écart avec moins de trois minutes à faire au temps réglementaire.

Malgré la menace, Price et le Tricolore ont su résister aux Islanders en fin de match. Shea Weber a assuré la victoire en marquant dans un filet désert.

Danault donne le ton

C’est Phillip Danault qui a ouvert la marque alors qu’il ne restait qu’une seconde à écouler au premier vingt. Le gardien des Islanders Thomas Greiss avait la vue voilée par Brendan Gallagher, et l’attaquant québécois en a profité pour enfiler l’aiguille à l’aide d’un tir des poignets.

Gallagher a doublé l’avance de l’équipe locale en deuxième période en récupérant son propre retour de lancer. Danault et Gallagher ont chacun conclu la rencontre avec deux points.

Jeff Petry a ajouté à l’avance des siens en début de troisième période avec son troisième but de la campagne.

Carey Price a repoussé 21 tirs pour signer sa 11e victoire de la campagne. À l’autre bout de la patinoire, Greiss a fait face à un total de 40 lancers.

Pour les Islanders, qui disputaient un deuxième match en autant de soirs, il s’agit d’une première défaite en trois matchs. La troupe de Barry Trotz, troisième au classement de l’Association de l’Est, présentait une fiche de 7-2-1 à ses 10 derniers matchs avant celui de mardi.

Le Tricolore recevra la visite de l’Avalanche du Colorado jeudi, au Centre Bell.

Les capitaines honorés

Dans le cadre de son 110e anniversaire, le Canadien a rendu hommage aux capitaines ayant marqué son histoire lors d’une cérémonie d’avant-match.

Serge Savard, Yvan Cournoyer, Bob Gainey, Kirk Muller, Mike Keane, Pierre Turgeon, Guy Carbonneau, Chris Chelios, Vincent Damphousse et Brian Gionta sont les 11 capitaines qui ont été honorés. Ils ont été présentés au centre de la glace du Centre Bell avec le capitaine actuel, Shea Weber.

Celui qui a reçu les applaudissements les plus nourris a été Saku Koivu. L’ex-numéro 11 du CH a été l'un des capitaines qui a connu le plus long règne dans l’histoire de l’équipe. Le Finlandais a porté le «C» de 1999, après le départ de Vincent Damphousse, jusqu’à son propre départ en 2009, soit pendant neuf saisons. Seul feu Jean Béliveau a été capitaine du Tricolore plus longtemps (1961 à 1971).