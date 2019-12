Est-ce que l'emprisonnement demeure toujours la meilleure façon de réhabiliter une personne qui a commis un crime?

Pas nécessairement. La preuve avec le Programme de mesures de rechange du ministère de la Justice qui existe depuis 2017.

Ce programme vise à régler hors du système judiciaire les accusations pour des délits moins importants.

«À partir du moment où un dossier est autorisé, c’est-à-dire, que la preuve est suffisante (...) le procureur peut prendre la décision d’envoyer l’accusé au Programme de mesures de rechange», explique Me Annie Landreville, procureure en chef adjointe au directeur des poursuites criminelles et pénales pour l'Est du Québec.

Tous les délits ne sont cependant pas admissibles à ce programme.

«Il y a des infractions qui sont spécifiquement exclues comme les dossiers de violence conjugale, ceux à caractère sexuel, aussi tous les dossiers, dont une peine minimale est prévue au Code criminel. Les infractions contre l’ordre public et les infractions de conduite automobile sont aussi exclues», précise Me Landreville.

La procureure a précisé que la victime était toujours mise au courant et pouvait faire valoir son point de vue quand le Programme de mesures de rechange était envisagé.

Ce sont au final des organismes de justice alternative qui vont donner la mesure de rechange à l’accusé.

«Ça peut être des travaux communautaires, un don, une lettre d’excuse, ou encore une rencontre avec la victime», détaille Me Annie Landreville.

Le déploiement du Programme de mesures de rechange du ministère de la Justice doit se poursuivre dans toutes les régions du Québec dans les mois à venir.