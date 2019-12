Le ministre du Travail Jean Boulet n’a pas rectifié le tir dans sa réforme des congés parentaux de gaieté de cœur, selon l’analyste politique Jonathan Trudeau, qui a appris que c’est le premier ministre François Legault qui a demandé une révision de sa position.

«Le premier ministre a mis son poing sur la table et a exigé de son ministre qu’il aille dans le sens de l’engagement qui avait été pris par la CAQ. On le voit, il y a une constante dans l’action gouvernementale de François Legault, les engagements qu’il a pris, il veut les réaliser», explique-t-il.

Devant la pression populaire, le gouvernement a promis d’offrir le même nombre de semaines de congés payés aux couples qui adoptent des enfants qu’aux parents biologiques.

Si le ministre refuse de parler d’un «recul», pour Jonathan Trudeau, cela ne fait aucun doute. Et le recul n’a pas été des plus élégants, souligne-t-il.

«M. Boulet accroche un peu tout en reculant, ce n’est pas clair sa façon de nous le dire. [...] On a l’impression qu’on cherche un peu les faux-fuyants et ça fait qu’on est dans le mou un peu», déplore-t-il.

À l’inverse, Dimitri Soudas perçoit plutôt le changement de cap du ministre comme un «réalignement».

«C’est un gouvernement qui est à l’écoute et je me dois de le souligner. Il s’adapte assez rapidement pour corriger le tir de certaines choses qu’il veut faire et qui n’a pas d’allure parfois», commente-t-il.

Sauf que Jonathan Trudeau note que les «reculs» ou les changements de position du gouvernement commencent à être un peu trop fréquents.

«Le problème, ce n’est pas qu’ils reculent, c’est qu’ils se mettent dans des positions où ils doivent reculer, soit par improvisation ou par une préparation déficiente», insiste-t-il.

