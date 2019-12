Guerre de mots entre le ministre Fitzgibbon et Pierre Karl Péladeau

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, se demande qui est le véritable «intimidateur» après s’être fait accuser par Pierre Karl Péladeau de tordre le bras à Desjardins pour l’obliger à financer la coopérative des employés de Groupe Capitales Médias (CGM).

«Je vais poser une question. Je vais jouer au journaliste quelques secondes, mais je ne répondrai pas à la question: «qui est l’intimidateur, est-ce le ministère de l’Économie ou M. Péladeau»», s’est interrogé Pierre Fitzgibbon en marge d’une annonce à Québec, mardi.

Dimanche, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a invité le premier ministre François Legault à cesser «d'intimider» Desjardins dans le dossier du sauvetage des quotidiens de GCM et à reconsidérer l’offre de Québecor.

«Le premier ministre du Québec et son ministre de l’Économie et de l’Innovation [...] se sont récemment lancés dans une opération de tordage de bras et d’intimidation envers Desjardins en les menaçant de revoir les crédits d’impôt auxquels Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a droit», a écrit M. Péladeau dans un long message publié sur son compte Facebook.