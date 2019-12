La Banque de Montréal prévoit éliminer 2275 postes

La Banque de Montréal (BMO) prévoit éliminer 5% de ses emplois au cours des prochains mois. Ce qui devrait se traduire par l’abolition de 2275 postes.

BMO est l’une des premières grandes banques canadiennes qui ont fait connaître un plan important de licenciement de leurs travailleurs.

BMO dit avoir comptabilisé une charge spéciale de restructuration de 484 M$ au dernier trimestre en vue d’un grand ménage (indemnités de départ) au sein de ses troupes.

«C’est une décision importante», a fait savoir le PDG de la Banque de Montréal, Darryl White, lors d’une conférence téléphonique mardi avec les analystes.

À la fin octobre, BMO comptait plus de 45 513 employés dans ses bureaux au Canada et aux États-Unis. Une réduction de ses effectifs de 5% s’élèverait à une suppression de 2275 postes.

Cette importante restructuration pourrait ainsi toucher 1500 travailleurs de la Banque de Montréal au Canada et 675 aux États-Unis.

BMO croit que ces coûts de restructuration permettront des économies annuelles de 200 M$ en 2020 et de 375 M$ d’ici le premier trimestre de 2021.

«Je m’attendrais à ce que les économies dont nous avons parlé se répercutent sur chacune de nos activités de manière assez représentative», a fait valoir le directeur financier de BMO, Tom Flynn.

Hausse des profits annuels

Malgré cette importante charge de restructuration, la Banque de Montréal a affiché des profits nets en hausse de 6%, à 5,758 G$, au cours de l’année 2019.

Au cours de la dernière année, les revenus de BMO ont avancé de 6%, à 22,7 G$.

Au quatrième trimestre, les bénéfices de la banque ont notamment été plombés de 30%, à 1,194 G$.

BMO Groupe financier a par ailleurs annoncé un dividende de 1,06 $ par action ordinaire pour le premier trimestre de 2020, soit 3 cents par action, ou 3% de plus qu’au trimestre précédent et 6% de plus qu’il y a un an.

À la Bourse de Toronto, le titre de la Banque de Montréal s’échangeait mardi en début d’après-midi à 98,18$, en baisse de 2,53$ (-2,5%).