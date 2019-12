La réparation d'urgence d'une conduite d'aqueduc coûtera 26,5 millions $

La réparation d'une conduite d'eau majeure lourdement endommagée dont un éventuel bris aurait pu priver d'eau potable plus de la moitié de la population de l'île de Montréal coûtera au moins 26,5 millions $.

La Ville devrait octroyer, mercredi, un contrat d'un peu plus de 19 millions $ à Les Entreprises Michaudville inc pour la réfection du tuyau endommagé. Ce dernier, d'un diamètre de 2,1 mètres, court sur 900 mètres dans le quartier de la Petite-Bourgogne, tout près de l'autoroute Ville-Marie, entre l'avenue Atwater et la rue Guy.

Cette dépense s'ajoute à un montant de 7,5 millions $ qui avait été octroyé à la même entreprise en octobre dernier pour réhabiliter une autre conduite d'eau potable de 0,75 m et aménager divers raccords.

La conduite endommagée, qui alimente 1,2 million de personnes en eau potable, n'est plus utilisée depuis le début octobre. Le réseau compte plutôt sur d'autres conduites, plus petites, pour transporter de l'eau potable, mais celles-ci se retrouvent surutilisées.

Un bris de la conduite majeure aurait pu avoir des répercussions désastreuses, incluant une inondation de l'autoroute Ville-Marie et de la station de métro de métro Georges-Vanier, sur la ligne orange.

Environ 40% de la structure de la conduite se trouve dans un état de dégradation avancée, même si le tuyau a été installé en 1972. Habituellement, les conduites ont une durée de vie variant entre 80 et 120 ans.