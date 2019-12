Le château fort s’écroule. Qu’en pense Mario?

Jean-Talon était une imprenable forteresse libérale depuis 1966, mais voilà que la Coalition avenir Québec s’empare de la circonscription de la région de Québec. La députée Joëlle Boutin a été élue avec 43% des voix. Mario Dumont y voit un signe des temps.

«La CAQ est plus forte que ce que l’on attendait. Ça aurait été inimaginable, il y a quelques années. Le pourcentage libéral baissait, mais de là à ne plus être dans la course. Les libéraux ne peuvent pas mettre le blâme sur les cinq dernières semaines, Gertrude Bourdon a fait une très bonne campagne. Le parti libéral doit chercher les explications dans les 10-15 dernières années, c’est plus profond. Ça en dit long aussi sur le PQ avec 9% qui n’a plus de ressort», soutient Mario Dumont.

