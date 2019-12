Les urgences débordent déjà dans la région de Montréal

L’hiver n’est pas encore commencé que déjà les hôpitaux débordent, surtout dans la grande région de Montréal.

Sur l’île de Montréal, le taux d’occupation des civières dans les urgences est en moyenne de 134 %, un chiffre semblable pour les régions de la Montérégie et de Laval, selon les données d’Index Santé.

La situation est encore plus problématique dans les Laurentides et dans Lanaudière. Là-bas, l’achalandage moyen atteint respectivement 166 % et 154 %.

Actuellement, le pire hôpital du Québec pour le taux d’occupation est celui de Mont-Laurier, dans les Laurentides. Index Santé calculait mardi en début d’après-midi que 220 % des civières étaient prises.

L’Hôpital du Suroît, à Salaberry-de-Valleyfield, fait aussi piètre figure. Lundi après-midi, une quinzaine de personnes attendaient depuis plus de 48 heures aux urgences. Une vingtaine de patients étaient sur place depuis plus 24 heures.

Bien que moins préoccupante, la situation est aussi critique dans les régions de l’Outaouais, de l’Estrie, de la Capitale-Nationale et de la Mauricie.