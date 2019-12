L'explorateur Grégory Slogar de retour au Québec

Après s’être offert toute une frousse lors d’une expédition sur le glacier Quelccaya, au Pérou, l’aventurier Grégory Slogar est finalement rentré au pays, mardi.

L’alpiniste et entrepreneur québécois, qui voulait devenir le premier à traverser le glacier en empruntant un tracé d’est en ouest en hiver, est demeuré coincé dans les montagnes péruviennes en raison d’un important problème de vision.

«Je me suis réveillé un matin et je ne voyais plus rien. J’ai eu comme un gros coup de soleil dans les yeux et c’était devenu impossible d’avancer», a-t-il expliqué à son retour à Montréal.

Il raconte que la réverbération des rayons lumineux sur la neige, amplifiée en raison de l’altitude à laquelle il se trouvait, a entraîné ce problème de santé qui l’a forcé à interrompre prématurément sa traversée.

Heureusement, son guide et lui étaient en contact avec des équipes médicales au sol.

«T’es en autonomie complète, à 5700 mètres d’altitude, en plein hiver, sur un glacier et la consigne médicale c’est de se bander les yeux. Mais là, il faut que tu sortes, raconte M. Slogar. On a suivi les consignes. Tranquillement pas vite la vue revenait, mais les premiers moments, tu te poses des questions un peu.»

Sous la recommandation des équipes médicales, Grégory Slogar a emprunté une voie de secours qui se trouvait à 80 % du trajet initialement élaboré.

«J’aurais pu continuer, mais j’aurais probablement conservé des séquelles», souligne-t-il.

«Est-ce qu’on a réussi? Selon le tracé original, non, mais selon les Quechuas, les gens de la région, on a été accueilli en héros, on l’a fait, c’est réglé. Ça dépend de la perspective.»

Famille et proches inquiets

La mésaventure de Grégory Slogar a aussi inquiété ses proches, dont sa conjointe, qui s’est rendue au Pérou pour l’accueillir au pied du glacier et l’accompagner dans les traitements qui ont suivi.

Malgré tout, l’aventurier n’a aucune intention de s’arrêter là. Il compte d’ailleurs retourner sur le glacier Quelccaya l’hiver prochain, cette fois avec une préparation différente.

«On fait ça parce qu’on veut bien le faire. J’aurais pu aller passer deux semaines sur une plage à Cancún, mais j’ai décidé de faire ça et d’assumer les risques qui viennent avec... au détriment de ma famille, de ma conjointe et de mes amis», admet-il.

Mais...

«Ce n’est pas fini, c’est juste un début», ajoute-t-il.