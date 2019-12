Le ministre du Travail Jean Boulet se défend bien de reculer dans sa réforme des congés parentaux. Chose certaine, il l'a au moins rectifié.

Devant la pression populaire, le gouvernement Legault a promis d’offrir le même nombre de semaines de congés payés aux couples qui adoptent des enfants qu’aux parents biologiques.

Cependant, tout indique que le ministre réalisera cette «équité» en marge du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), ce que n’a pas voulu détailler le ministre lors de son passage à l’émission «La Joute».

«On va respecter notre engagement. On va trouver des façons parallèles de respecter cet objectif d’atteindre l’égalité parfaite entre les deux», a-t-il répondu.

Pour l’analyste politique Emmanuelle Latraverse, l’inquiétude subsiste.

«On dit qu’à l’extérieur du RQAP, du programme qui consolide les congés des parents quand on a des enfants, on va trouver un mécanisme pour assurer que les parents adoptants aient une semaine de plus, explique-t-elle. J’ai bien hâte de voir comment on va forcer les employeurs à respecter ces semaines de plus.»

L’analyste Pierre Nantel, lui, aurait préféré entendre le ministre dire qu’il avait entendu les inquiétudes plutôt que d’insister sur le respect d’un engagement électoral.

Une nuance que trouve pertinente sa collègue Emmanuelle Latraverse.

«Quand la logique c’est de dire qu’on va respecter notre engagement électoral, on dit qu’on va trouver une patente pour que ça marche, dit-elle. Quand la logique c’est de faire ce qui est juste pour l’ensemble de la société, c’est là que ça force une réflexion juridique qui permet de remettre en cause les vieilles façons de voir ces congés.»

