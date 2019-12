Des cascades à couper le souffle à Lyon et Paris

Un champion de vélo de montagne autrichien, Fabio Wibmer, qui a l’habitude des coups d’éclat est en vedette dans une vidéo spectaculaire tournée dans les rues de Lyon et de Paris, en France.

Il a déjà traversé en vélo de montagne plusieurs villes de son pays natal, et a renouvelé l’expérience dans l’Hexagone.

La plus récente vidéo, d’une durée de huit minutes, le montre en dévalant les pentes et les escaliers à une vitesse folle, sous les regards étonnés des résidents locaux.

Selon l’athlète, la vidéo est à son avis l’une des plus spectaculaires qu’il ait réalisés. Il a admis qu’il a dû repousser ses limites afin de réaliser certains passages très difficiles.

La vidéo fera partie d’un documentaire plus long intitulé «To The Limit», qui est en cours de préparation, rapport le site sportif «L’équipe».