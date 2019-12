Grisaille et neige au menu

La journée de mercredi s’annonce grise de l’ouest jusqu’au centre du Québec. Le ciel sera nuageux sur ces secteurs et de la faible neige est prévue. Dans l’est de la province, on peut s’attendre à une alternance de soleil et de nuages.

À Montréal, la faible neige intermittente débute en mi-journée. Le maximum attendu est de zéro. En matinée, le refroidissement éolien atteindra -8.

L’ennuagement se fait ce matin à Québec. Le maximum prévu est de -6. Le refroidissement éolien sera de -19 en matinée et de -9 en après-midi.