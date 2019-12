L’incident diplomatique survenu mercredi matin entre Justin Trudeau et Donald Trump est-il une tempête dans un verre d’eau? Pas selon l’analyste Caroline St-Hilaire, qui craint les répercussions sur la crédibilité du premier ministre du Canada.

Elle reproche à Justin Trudeau d’avoir «cassé du sucre» sur le dos de l’un de ses principaux partenaires économiques dans un événement public.

«Quand tu veux être crédible au niveau de la planète et quand tu veux rencontrer le président des États-Unis, mais que tu te tournes de bord et que tu casses du sucre sur le dos d’un de tes plus grands partenaires, ça ne fait pas tellement sérieux», argumente-t-elle.

«Quel sucre?, lui demande son collègue Jonathan Trudeau. C’était un petit sachet de Splenda!»

«Moi j’appelle ça une tempête dans un verre d’eau. Je m’excuse, mais Justin Trudeau n’a rien dit de catastrophique!», souligne l’analyste politique.

Selon lui, notre réaction devant cette conversation dans un cocktail dinatoire captée par des caméras est amplifiée en raison de l’implication de Donald Trump.

«On a peur de Donald Trump et de ses réactions, souligne-t-il. Ce qu’on est en train de dire aux chefs d’État, c’est qu’il faudrait s’amender et marcher les fesses serrées en raison de l’irrationalité d’un personnage politique.»

Mais pour Caroline St-Hilaire, ce que cette situation démontre surtout, c’est que Justin Trudeau n’est pas plus grand que son homologue.

«Il n’était pas à la Cage aux Sports», dit-elle, mais dans un événement public entouré de dignitaires.

«On peut critiquer Donald Trump, mais quand il est sur place publique, contrairement à Justin Trudeau, il dit ce qu’il pense. Trudeau, lui, il fait le contraire.»

Voyez le débat enflammé à «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.