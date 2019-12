Le Fédéral liquide ses biens

Le gouvernement fédéral possède un surplus de biens qui ne lui sont plus utiles, et au lieu de les envoyer directement au dépotoir, ils sont mis à vendre au plus offrant: petit tour dans le seul entrepôt du genre au Québec.

À quelques semaines de Noël, les motoneiges, jouets pour enfants, consoles de jeu vidéo, appareils électroniques ou équipements pour véhicules dont souhaite se départir le gouvernement fédéral peuvent être intéressants pour la population.

C'est GCSurplus, une organisation qui relève de Services publics et Approvisonnement Canada, qui récupère ces biens et les vend au grand public, explique le directeur général, Nicholas Trudel.

Flotte de véhicules

«La flotte de véhicules est ce que nous avons en plus grand nombre ici. Tous les ministères avec des véhicules, comme la GRC, la Défense nationale, l’agriculture, doivent changer lorsqu’ils ne sont plus aux normes», a expliqué M. Trudel, en mentionnant au passage que plus de 30 000 transactions sont effectuées par l’organisme chaque année.

Une mini camionnette électrique retient l’attention sur la vente en ligne. Illégal au Canada, le véhicule a été saisi par des agents frontaliers et récupéré par GCSurplus pour être vendu dans un autre pays.

«C'est un bon exemple d'un objet assez inusité qu'on reçoit parfois de la part des agents frontaliers», confirme M. Trudel.

Plusieurs objets en vente proviennent d’ailleurs de saisie.

Revenus

L'organisation récolte par année plus de 72 000$ en revenu brut et évite de payer une entreprise privée pour écouler les objets.

«On ne peut pas éternellement garder les objets entreposés; ils vont perdre de la valeur. Pour chaque 6$ de revenus, on en a investi 1$. Je crois que c'est un bon programme», juge le directeur général, M. Trudel.

L’équipe s’assure évidemment que les objets n’ont plus d’utilité pour le fédéral avant d’être vendus.

La majorité des transactions de GCSurplus se fait en ligne, malgré la possibilité de venir en entrepôt.

Pour voir le catalogue de GCSurplus, on peut se rendre dans l'est de Montréal au 2350 rue Dickson, entrepôt 300, ou visiter le site www.gcsurplus.ca.