Malgré l’entrée en vigueur prochaine de la loi sur les chiens dangereux, les analystes de «La Joute» craignent que d’autres tristes événements se produisent.

«C’est un pas vers l’avant, souligne l’analyste Antonine Yaccarini, mais je ne suis pas certaine que ces règlements-là auraient empêché les accidents [comme la mort de Christiane Vadnais].»

Elle admet d’ailleurs qu’elle serait inquiète pour sa famille à l’idée d’habiter à côté d’un pitbull.

«À mes yeux, c’est toujours le propriétaire le plus irresponsable avec le chien le plus dangereux et le moins bien encadré qui va faire du mal à quelqu’un.»

Pierre Nantel dresse, lui, un parallèle entre les chiens dangereux et les motocyclettes.

«Les motos les plus dangereuses sont les motos les plus rapides, les Racers 1200cc qui vont sur l’autoroute 20 à toute vitesse. Tu ne peux pas conduire ça la première année que tu as une motocyclette, tu es limité à 400cc.»

Il propose que les municipalités, qui émettent les médailles des chiens, soumettent les propriétaires à un test, comme pour les conducteurs de motos, afin de s’assurer qu’il est en mesure de dresser et de s’occuper de sa «bête de course».

L’achat d’un animal, déplore Antonine Yaccarini, est souvent banalisé, «comme si c’était un objet de fierté».

«On peut acheter ça dans une animalerie comme un meuble, mais avoir un chien, c’est très engageant. Il faut l’élever, il faut se sentir responsable et il faut faire attention», insiste-t-elle.

Voyez l'extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.