Les profits de la Banque Nationale en hausse de 7 %

La Banque Nationale a fait grimper ses profits de 7 % au quatrième trimestre de son exercice financier par rapport à la même période l’an dernier.

Pour la période de trois mois terminée le 31 octobre, la banque a rapporté un résultat net de 604 millions $ par rapport à 566 millions $ pour le trimestre correspondant de 2018.

Par action diluée, le résultat est de 1,67 $ comparativement à 1,52 $ au trimestre correspondant de l'an dernier, soit une hausse de 10 %.

Pour l’exercice, les profits sont en hausse de 90 millions $ ou 4 %, à 2,3 milliards $.

«Nous avons affiché une solide croissance et une rentabilité record. Notre qualité du crédit est excellente, nos ratios de fonds propres réglementaires sont robustes et la gestion disciplinée des coûts demeure une priorité dans l'ensemble de l'organisation», a fait savoir Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

M. Vachon a ajouté que «les perspectives au Québec demeurent favorables, et nous continuons de profiter de la solidité économique du Canada».