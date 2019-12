Profits en légère baisse pour la Banque Royale

La Banque Royale a déclaré mercredi une baisse de son bénéfice net au quatrième trimestre par rapport à la même période l’an dernier.

La banque a enregistré un bénéfice net de 3,21 milliards $ pour la période de trois mois terminée le 31 octobre. L’an dernier, à la même période, il était de 3,25 milliards $, soit une baisse de 44 millions, ou 1 %.

Par action de base diluée, le bénéfice net est passé de 2,20 $ à 2,18 $, sur la même période.

Selon l’institution financière, le recul est dû à «la diminution des résultats des secteurs Services aux investisseurs et de trésorerie, Marchés des Capitaux, Assurances et Services de soutien généraux».

La Banque Royale a rapporté un bénéfice net record de 12,8 milliards $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2019, en hausse de 440 millions $, ou 4 %, par rapport à l'exercice précédent, et une croissance du bénéfice dilué par action de 5 %.

«Malgré les défis qu'a posés le contexte macroéconomique, nous avons obtenu de très bons résultats en 2019 et maintenu un excellent rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, ce qui témoigne de la solidité de notre modèle d'affaires diversifié et de notre volonté de mettre à contribution tous nos employés pour bâtir l'avenir de notre banque», a souligné Dave McKay, président et chef de la direction de RBC.