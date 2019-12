Un homme d’affaires de la Beauce s’est offert un beau cadeau en enregistrant un album de Noël avec plusieurs vedettes de la musique country du Québec.

René Turgeon qui est à la tête d’une entreprise familiale en structure d’acier a sorti son disque au mois de novembre où il chante notamment en duo avec Paul Daraîche, Mario Pelchat, Patrick Normand, Maxime Landry, Yves Lambert ou Émilie Daraîche.

Son album intitulé «Héritage de Noël» se classe en 3e position des ventes country au Canada et 8e des ventes toutes catégories confondues au Québec cette semaine.

L’homme de 42 ans a expliqué à l’émission «Denis Lévesque» que la musique lui permettait de déstresser de son travail à l’usine.

«C’est sûr que le métier artistique, c’est le fun, ça nous garde en adrénaline. Ça me prend ça en fin de semaine pour vider mon stress de l’usine», a-t-il dit.

«Mais maintenant, avec la carrière plus grosse, c’est la musique qui me donne plus de stress que l’usine.»

Voyez le reste de son entrevue dans la vidéo ci-dessus.