Une escouade pour lutter contre les armes à feu à Montréal

Préoccupée par les fusillades, la police de Montréal va créer une escouade spéciale pour lutter contre les crimes violents commis avec des armes à feu.

• À lire aussi: 6 attaques par arme à feu sur l’île en 8 jours

• À lire aussi: Un autre meurtre lié au crime organisé à Montréal

Selon nos informations, le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) mettra sur pied une escouade dédiée à la violence par arme à feu.

Une vingtaine d’enquêteurs des sections des homicides, du crime organisé et du renseignement travailleront conjointement pour atteindre deux objectifs: sortir les armes de poing de la rue et arrêter les tireurs.

Les échanges de coups de feu semblent devenus monnaie courante à Montréal depuis deux mois. Il y a eu six incidents de la sorte au cours des huit derniers jours. Le dernier en lice est survenu dans un hôtel de Westmount à 3h30 hier matin et serait lié au monde des gangs de rue. La victime de 26 ans, connue des policiers, a succombé à ses blessures hier après-midi.

Des sources confirment que le chef de police Sylvain Caron est préoccupé par le fait que les actes sont commis dans des endroits publics.

Comme à Toronto

Certains font un rapprochement entre les crimes violents des dernières semaines dans la métropole et la flambée de violence par armes à feu à Toronto.

«C’est la pointe de l’iceberg», soutient le policier à la retraite et expert en sécurité Paul Laurier.

«En ce moment, Montréal a le rhume et Toronto, la grippe. Mais cette grippe pourrait se propager ici parce que le crime organisé est de plus en plus national et même international», poursuit M. Laurier. Il donne en exemple la présence de membres des cartels mexicains au Québec depuis quelques années.

En 2018, 428 fusillades ont fait 613 victimes à Toronto. À Montréal, on ne compile pas de statistiques équivalentes. Toutefois, le SPVM a répertorié 436 infractions liées aux armes pour la même période.