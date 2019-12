Une première bande-annonce pour le nouveau James Bond

Courses poursuites, fusillades et amour: des extraits du prochain James Bond intitulé «No Time To Die» («Pas le temps de mourir») ont été dévoilés mercredi, fidèles à la recette qui fait le succès du célèbre agent secret de Sa Majesté.

Dans la vidéo de 2 minutes 35 postée sur Twitter, 007 sème ses assaillants en trombe, saute en costume cravate d'un viaduc et utilise son Aston Martin comme une mitrailleuse.

Daniel Craig y enfile de nouveau le costume de l'agent secret, tombé éperdument amoureux de la psychologue Madeleine Swann, interprétée par la Française Léa Seydoux, qui avait joué dans «Spectre», le précédent volet de la série sorti en 2015.

La Dre Swann est la fille de M. White, ennemi de Bond dans «Casino Royale» et «Quantum of Solace». «Pourquoi donc je te trahirais?» demande Léa Seydoux à 007 lors d'une course poursuite endiablée. «Nous avons tous nos secrets», lui répond-il.

« Bond… James Bond » - La première bande-annonce de #MourirPeutAttendre est arrivée ! Au cinéma le 8 avril 2020. #Bond25 #BondJamesBond pic.twitter.com/younpXkxgB — Universal Pictures (@UniversalFR) December 4, 2019

Le film va mettre en scène la rivalité entre James Bond et une autre espionne, jouée par la Britannique Lashana Lynch. «Le monde a changé», lance-t-elle à 007, le priant de «rester à sa place».

La scénariste et actrice britannique multirécompensée aux Emmy Awards, Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), a participé au script de ce nouvel opus qui, selon la comédienne, «traite correctement les femmes».

Le «méchant» de l'histoire est incarné par l'Américain d'origine égyptienne Rami Malek, 38 ans, qui a décroché l'Oscar du meilleur acteur cette année pour son interprétation de Freddie Mercury, chanteur emblématique de Queen.

Dans ce nouvel opus, «Bond a quitté ses activités au sein des services secrets et profite enfin d'une vie tranquille en Jamaïque», mais «sa quiétude est vite interrompue lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l'aide», selon un communiqué de Universal Pictures.

L'agent reprend du service pour porter secours à un scientifique retenu en otage, une mission qui «le mènera sur la trace d'un mystérieux méchant, armé d'une dangereuse nouvelle technologie».

La sortie du film est prévue en avril 2020. C'est la cinquième — et a priori la dernière fois que Daniel Craig, 51 ans, interprète 007.