Arrestations et perquisitions à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke a effectué, jeudi matin, deux perquisitions visant à démanteler les activités de vendeurs de stupéfiants et procédé à l’arrestation de trois personnes en lien avec le trafic de stupéfiants.

Les deux perquisitions, menées sur la rue Hocquart et sur la 7e avenue, ont permis la saisie de cocaïnes, de méthamphétamine et d’argent liquide, a indiqué la police dans un bilan provisoire.

Sur place, deux suspects, de 46 et 49 ans, ont été arrêtés. Une femme âgée de 50 ans a également été arrêtée.

Ils pourraient faire face à des accusations de possession de cocaïne pour des fins de trafic, possession de méthamphétamine pour fins de trafic et de trafic et possession de cocaïne et de méthamphétamine.