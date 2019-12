Ce que vous devez surveiller

Voici les principales nouvelles à surveiller aujourd’hui dans l’actualité.

-C’est parti pour La grande guignolée des médias

C’est aujourd’hui que se tient la 19e édition de La grande guignolée des médias. Des représentants des médias et des bénévoles seront présents dans plus de 350 points de collecte à travers la province pour recevoir les dons en argent et les denrées.

-Une vidéo qui continue de faire jaser

La vidéo virale montrant le premier ministre canadien Justin Trudeau qui semble rire du président américain continue de faire jaser, ici et ailleurs.

-Priorité au Lab-École

On apprend ce matin que des Lab-École ont été imposés par l’ancien ministre de l’Éducation Sébasien Proulx au détriment d’autres projets qui étaient jugés incontournables. Une nouvelle qui fera certainement réagir.

