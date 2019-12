Faut-il s’étonner de voir le Bloc québécois, un parti souverainiste, être celui qui permet au gouvernement minoritaire libéral de passer son premier test en appuyant le discours du Trône? Pas du tout, selon Dimitri Soudas.

Et pour une raison bien simple: «le Bloc québécois est maintenant devenu un autre parti fédéraliste», dit-il.

«Le Bloc québécois n’a pas fait campagne sur la souveraineté, rappelle Dimitri Soudas. M. Blanchet a même hésité à prononcer les mots “souveraineté” ou “référendum” pendant la campagne contrairement à M. Duceppe et M. Bouchard.»

Pas de surprise non plus du côté d’Antonine Yaccarini, qui souligne que le Bloc québécois est parvenu à faire plusieurs gains au fil des années en adoptant une posture comme celle adoptée jeudi par son chef Yves-François Blanchet.

«Je ne suis pas surprise qu’il apparaisse comme le plus raisonnable et le plus modéré parce que le Bloc québécois est toujours allé chercher des gains pour le Québec et l’objectif du Bloc n’a jamais été d’aller constamment mettre le bordel dans le Canada», dit-elle.

Mais Dimitri Soudas insiste : le Bloc québécois ne fait pas des gains pour un Québec souverain, mais pour un Québec à l’intérieur d’un Canada uni.

«La souveraineté, l’indépendance, les référendums ne font plus partie de la seule mission qu’avait le Bloc lors de sa fondation dans les années 90».

