Polytechnique: cinq commémorations à Montréal

De nombreuses activités de commémoration auront lieu à Montréal vendredi pour souligner les 30 années qui se sont écoulées depuis la tuerie de Polytechnique. La mémoire des 14 jeunes femmes décédées lors du 6 décembre 1989 sera au cœur de tous ces hommages. Voici cinq activités de recueillement qui auront lieu vendredi dans la métropole.

1.Les universités s’allient à l’UdeM

Pour la première fois, l’Université de Montréal, l’UQAM et l'Université Laval ont allié leurs forces cette année afin de proposer une série d'activités et de projets pour rendre hommage aux victimes et engager une réflexion sur la violence visant les femmes. Ces initiatives se concluront par une activité de recueillement à l'Université de Montréal à laquelle tous les membres de la communauté universitaire seront conviés. La chorale communautaire de l’université fera une prestation, des allocutions auront lieu et un moment de silence sera observé.

À 12h15, dans la Cour d’honneur du pavillon Roger-Gaudry de l’UdeM

2. Roses blanches sur la plaque commémorative

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Des représentants de Polytechnique et des associations étudiantes déposeront des gerbes de roses blanches à 8h15 devant la plaque commémorative située à l’extérieur de l’établissement. Le personnel, les étudiants et étudiantes et le grand public sont invités à venir se recueillir à cet endroit tout au long de la journée.

8h15, Polytechnique Montréal, à l’extérieur, sur le mur sud-ouest du pavillon principal

3. Lancement d’un livre

PHOTO COURTOISIE

Le livre «Ce jour-là - Parce qu’elles étaient des femmes», de Josée Boileau, sera également lancé vendredi à Polytechnique Montréal. L’ouvrage, rédigé dans une optique de mémoire, aborde les évènements du 6 décembre, brosse le portait des victimes et rapporte les témoignages de personnes qui ont été touchées de près, en plus de contenir des photos d’archives de cette journée.

À 9h, à la Galerie Roland de Polytechnique Montréal

4. Faisceaux lumineux sur le mont Royal

Les citoyens sont également conviés sur le mont Royal, qui s'illuminera de 14 faisceaux lumineux créés par Moment Factory, pour souligner cette journée. Chaque faisceau s'illuminera à quelques secondes d'intervalle du précédent, en mémoire de chaque victime. Une minute de silence sera également observée et la cérémonie se conclura par les chants d'un chœur. À travers le pays, 14 autres universités canadiennes allumeront également un faisceau lumineux en l’honneur des 30 ans de commémoration.

À 17h, Rassemblement au chalet du Mont-Royal

5. Exposition hommage

PHOTO COURTOISIE/Facebook AEP - Association Étudiante de Polytechnique

Une exposition en hommage aux 14 victimes est présentée par l’Association étudiante de Polytechnique et PolyPhoto jusqu’au 7 décembre. Les photos, prises avec un appareil argentique, présentent 14 femmes de la communauté de l’établissement. Ces dernières ont posé afin de témoigner du souvenir laissé par les disparues.

Jusqu’au 7 décembre, dans le tunnel entre le pavillon principal et le pavillon Lassonde de Polytechnique Montréal