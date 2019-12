«Pour l’avoir vécu, donnez au suivant» - Mélissa Bédard

Tous n’ont pas la chance d’avoir un garde-manger qui déborde et un frigo bien garni. La grande guignolée des médias est une bonne occasion d’ouvrir son cœur et son portefeuille pour la bonne cause.

• À lire aussi: C'est jour de guignolée des médias partout au Québec!

Dons en argent, nourriture, produits d’hygiène et petites douceurs. Les artistes vous invitent à être généreux. «Donnez-au suivant», dit la comédienne et chanteuse Mélissa Bédard.

«Pour l’avoir vécu, pour avoir composé avec les banques alimentaires. Je suis là pour que les gens donnent, mais aussi leur dire qu’il ne faut pas avoir honte de se tourner vers les banques alimentaires. C’est important de dire aux gens de donner pas seulement durant un mois, mais à longueur d’année», ajoute Mélissa Bédard.

Stéphane Fallu souhaite aussi que les Québécois se montrent généreux en ayant une pensée spéciale pour les gens âgés seuls et les nouveaux arrivants. «On dit que l’on est un peuple accueillant, c’est le temps de le prouver. Soyez généreux, ramassez au travail, il n’y a pas de raison de ne pas donner», rappelle l’animateur de Refuge animal.

Patrice Godin insiste pour sa part sur le fait de ne pas juger ceux qui n’arrivent pas à boucler leur fin de mois et à trouver l’argent nécessaire pour se nourrir.

«Personne ne choisit de ne rien avoir dans son garde-manger, c’est impossible. Donnez, arrêtons de juger. Des enfants n’ont rien à manger et n’auront rien pour les Fêtes. C’est Noël, mais tout le temps de l’année, il faut être généreux. Faisons-le grandement», soutient le comédien.

Mélissa Bédard a le mot de la fin: «DONNEZ, DONNEZ pour la guignolée», chante-t-elle avec la puissance qu’on lui connaît.

Plusieurs façons de donner

Même si la journée phare de cette traditionnelle collecte a lieu jeudi, il est possible de donner jusqu’au 24 décembre dans plus de 1000 lieux de collecte chez les Amis de La guignolée des médias. Des endroits pour recueillir les dons sont prévus dans les épiceries Provigo et Maxi, dans les pharmacies Jean-Coutu, et dans les bureaux de Via Capitale.

Il est également possible de faire un don en ligne sur le site guignolee.ca, par téléphone au 1 866 908-9090 (sans frais), ou en textant REMPLIR au 20222 (pour un don de 10 $).

Exemples de denrées

- conserves (viandes, poissons, lait maternisé, aliments pour bébés, soupes, etc.);

- céréales, thé, café, pâtes alimentaires;

- produits d’hygiène personnelle (savons, dentifrices, brosses à dents, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables, mouchoirs de papier, papier hygiénique, etc.);

- articles d’entretien ménager

- nourriture pour les animaux