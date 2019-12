De la neige avant un nouveau redoux

Quelques flocons de neige sont encore prévus sur plusieurs secteurs du Québec avant un nouveau redoux à compter de dimanche.

Plusieurs secteurs du Québec auront droit à quelques flocons de neige sans trop d’accumulation, vendredi, tandis que les températures seront sous le point de congélation.

À Montréal, la journée sera nuageuse et de la faible neige intermittente devrait commencer à tomber dans la matinée et cesser en soirée. Des vents du sud-ouest de 20 km/h souffleront en mi-journée. Côté températures, il fera un maximum de - 3 °C au cours de la journée avec un refroidissement éolien de - 13 °C le matin et - 8 °C en après-midi.

À Québec, la neige qui aura cessé en fin de nuit laissera la place à un ciel généralement nuageux. Le mercure affichera un maximum de - 4 °C, avec un refroidissement éolien de près de - 14 °C.

Samedi, ce sera le retour du beau temps pour tout le monde. Ce sera toutefois la journée la plus froide de la fin de semaine avec des maximums sous les normales de saison, sauf pour Sept-Îles et Gaspé qui seront épargnés.

À Montréal, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de - 6 °C. À Québec, la journée sera ensoleillée et il fera - 7 °C.

Dimanche, un système dépressionnaire va passer au sud de la province avec des nuages et des vents du sud-ouest qui permettront au mercure de grimper au-dessus du point de congélation dimanche et lundi. Ainsi, la journée sera nuageuse à Montréal et à Québec où il fera 0 °C et - 5 °C.

À Québec, les températures seront à la hausse lundi, avec un maximum de 2 °C.

La semaine devrait ainsi débuter sous avec un mélange de précipitation, entre pluie et neige sur la plupart des régions.