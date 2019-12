Mario Pelchat rend hommage à sa mère décédée dans une nouvelle chanson

Afin de souligner de façon toute spéciale l'anniversaire de sa regrettée mère Raymonde, qui aurait eu 78 ans vendredi, Mario Pelchat a dévoilé «Quand l'un de nous», une nouvelle chanson d'amour.

L'artiste revient sur un souvenir qui l'habite encore, celui de la tragédie survenue à l'École polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989, le jour de la fête de sa maman. Un événement qui a marqué le Québec, l'interprète et cette dernière.

«Il y a des parents qui perdent leurs enfants, ce qui n’est pas dans l’ordre des choses, mais il y a aussi des enfants qui perdent leurs parents, une situation plus probable, certes, mais non moins douloureuse...», laisse-savoir l'interprète dans un communiqué.

La sortie de cette chanson écrite et composée par Nelson Minville est accompagnée d'un clip sobre, offert en noir et blanc, et tourné dans une pièce où plusieurs meubles sont recouverts d'un drap blanc.

À compter du mois de mars prochain, Mario Pelchat reprendra sa tournée avec laquelle il replonge dans le riche répertoire de Charles Aznavour, comme il l'a fait en enregistrant son plus récent album, «Désormais».