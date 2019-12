La cérémonie en hommage aux victimes de la tuerie de Polytechnique est un devoir de mémoire, ont souligné les analystes de «La Joute».

«Cette solidarité de l’ensemble du peuple québécois envers l’avenir des femmes est appuyé, il est senti et il repose sur quelque chose de très fort, a dit Stéphane Bédard. On a réussi à retourner l’un des pires événements les plus horribles de notre histoire en quelque chose qui a maintenant un sens.»

«Pour moi, le plus touchant, c’est ce devoir de mémoire. Il ne faut jamais oublier ce qui s’est passé. Et si on s’en souvient, on ne tolèrera jamais des paroles misogynes, une attaque directe ou indirecte contre les femmes, on défendra toujours les droits des femmes», a ajouté Thomas Mulcair.

Vendredi soir, quatorze faisceaux lumineux se sont élevés dans le ciel de Montréal jusqu’à la fin de la soirée pour souligner chaque victime.

