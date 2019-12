Québecor versera près de 1,3 million $ pour les productions télé d'ici

Plusieurs rendez-vous du petit écran profiteront d'une aide financière considérable de la part du Fonds Québecor. L'entreprise a choisi de donner près de 1,3 million $ via son Programme d'aide à la production télévisuelle et son Programme d'aide à l'exportation.

La plus grande partie de cet argent, soit 600 000 $, sera versée à deux projets que chapeautent actuellement Entourage Production TV et Productions Lustitia inc., respectivement pour Groupe TVA et Canal Vie.

Un peu moins de 500 000 $ sera octroyé afin d'aider les nouveautés «Secrets» et «Patrick Senécal présente» (toutes deux destinées à AddikTV), ainsi que «C'est pour ça que je t'aime» (produite pour Radio-Canada) à briller sur la scène internationale.

Enfin, 225 000 $ serviront à soutenir la production convergente. Ce montant sera investi dans la huitième saison du populaire concours musical «La Voix» dont le coup d'envoi sera donné en février prochain.

La création du Fonds Québecor a jusqu'ici été synonyme de plus de 108 millions $ grâce au développement de différents programmes.