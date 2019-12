Un mauvais mois de novembre pour l'emploi au Québec

Le Québec a connu un mauvais mois de novembre en emploi puisque près de 45 100 postes ont été perdus, ce qui a fait croître le taux de chômage dans la province à 5,6 %.

Statistique Canada a souligné que le recul était essentiellement observable dans le secteur de la fabrication ainsi que des services d'hébergement et de restauration.

Entre octobre et novembre, il s’est perdu environ 32 700 emplois à temps plein et près de 12 400 à temps partiel. En comparaison, l’Ontario a augmenté son nombre d’emplois d’environ 15 400 (gain de 30 900 emplois à temps plein et une perte de 15 500 à temps partiel).

«Malgré cette baisse mensuelle, l'emploi total au Québec a augmenté de 45 000 (+1,0 %) par rapport à 12 mois plus tôt», note l’agence fédérale. En Ontario, on observe une hausse de 234 000 emplois à un an.

Au Canada, le taux de chômage a crû de 0,4 point de pourcentage pour s'établir à 5,9 % en novembre. L’emploi a aussi reculé au pays de 71 000 (-0,4 %) en novembre, et ce, après avoir atteint un niveau stable en octobre.

«Par rapport à novembre 2018, l'emploi a progressé de 293 000 (+1,6 %), et cette croissance est largement attribuable au travail à temps plein, ajoute-t-on. Au cours de la même période, le nombre total d'heures travaillées s'est accru de 0,2 %.»

De façon générale, l'emploi a reculé chez les hommes de 25 à 54 ans, et chez les femmes de 55 ans et plus.