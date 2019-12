Un montant record amassé au Bal du maire

La réputation du prestigieux Bal du maire n’est plus à faire à Québec. Encore cette année, pour sa 9e édition, l’événement s’est surpassé, vendredi, en amassant un montant record de 525 000 $.

Avec plus de 500 invités de la communauté des affaires de la Capitale-Nationale, l’un des événements mondains les plus attendus de l’année dans la région a de nouveau fait mouche, vendredi, au Fairmont Le Château Frontenac.

Photo Stevens Leblanc

Rappelons que le rassemblement a pour but d’amasser des fonds pour la Fondation Jeunes en Tête, qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans dans la province.

«Depuis la première édition du Bal du maire, on a distribué 2,6 M$ qui ont bénéficié à plus de 16 000 adolescents [avant l’édition de vendredi soir]. Ça marche, c’est incroyable ! » s’est réjoui d’entrée de jeu le maire de Québec, Régis Labeaume. Concernant l’espace limité qu’offre la salle de bal de l’établissement, M. Labeaume a souligné le cachet spécial de l’endroit, qui était décoré sur le thème des « splendeurs marocaines » pour l’occasion. « On aurait pu aller au Centre Vidéotron, mais on a décidé de garder ça ici parce que c’est magique. C’est un privilège [d’y tenir l’événement]. »

Photo Stevens Leblanc

Un milieu difficile

Le maire était accompagné d’Angie Paradis, l’une des conseillères qui l’ont épaulé dans son projet de studios pour les jeunes qui sortent des centres jeunesse et dont la construction doit débuter en 2021.

Elle a d’ailleurs profité de l’occasion pour rappeler combien les organismes d’aides aux jeunes sont importants pour certains.

Photo Stevens Leblanc

«J’ai passé une bonne partie de ma vie dans [le réseau de] la DPJ. J’ai été en centre jeunesse pendant six ans, j’ai essayé de vivre seule en appartement sans succès », a confié celle qui a connu l’enfer de la drogue et qui avoue avoir fréquenté de mauvaises personnes.

«Moi, j’aurais eu besoin [de ce genre d’établissement] quand je suis sortie des centres jeunesse. Aujourd’hui, du haut de mes 19 ans, je m’en suis sortie et j’en suis fière. »

La directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête, Mélanie Boucher, a noté une évolution dans la mentalité des gens depuis quelques années au sujet de la détresse psychologique de la prochaine génération.

«On voit de plus en plus des jeunes capables de s’ouvrir et d’aller chercher de l’aide. Ça, c’est parce qu’il y a des adultes réceptifs en arrière et c’est en parlant qu’ils le deviennent. »

Photo Stevens Leblanc

Faire une différence

Visiblement émotive, Mme Boucher a également souligné la beauté de voir des gens qui se réunissent sous une même cause et qui donnent pour changer les choses.

Pour l’avenir des jeunes

« J’ai deux petits bonshommes de 10 et 12 ans qui vont peut-être bientôt être pris entre deux chaises et j’espère qu’ils auront une petite lumière pour les guider. C’est pour ça que je m’implique auprès de la Fondation. »

— Stéphane Bellavance, porte-parole de la Fondation Jeunes en Tête et animateur de la soirée

« C’est comme ça que ça marche à Québec. On a un noyau dur qui fait que lorsqu’on veut régler des affaires, on s’assoit autour de la table et tout le monde contribue généreusement. »

— Régis Labeaume, maire de Québec

« La maladie mentale est parmi les problèmes les plus préoccupants de notre époque. Il est impératif que l’on s’en occupe et que l’on s’occupe de nos jeunes. »

— Jacques Goulet, président de Sun Life Canada et président d’honneur de la soirée

« Quand on a un leader dans la région qui décide de prendre les jeunes en main et de rattacher plein de gens d’affaires, ça donne des résultats comme ce soir. »

— Éric Bujold, président de la Fondation Jeunes en Tête