Une gratte à neige novatrice conçue à La Tuque

Une PME de la Haute-Mauricie vient de mettre au point un nouveau modèle de gratte à neige pour rendre plus efficace le déneigement des rues.

La large lame présente une plus forte courbure ce qui permet de mieux projeter la neige en lui imprimant un mouvement rotatif.

«En la roulant plutôt qu'en la poussant on sauve de l'énergie. C'est comme avec un pneu qu'on déplaçait en le roulant. C'est plus facile que de le mettre par terre et de le pousser» image Paul Duchesneau fondateur d'Innova-Tech à La Tuque.

capture d'écran | TVA Nouvelles

L'autre grande caractéristique de cet équipement est qu'il est doté de ce qu'on désigne comme un «peigne de déglaçage» fixé derrière la gratte.

Des dents d'acier strient la surface d'une chaussée glacée pour lui conférer plus d'adhérence. Cette technique permet de réduire ou d'éliminer le recours à des abrasifs. Les concepteurs estiment qu'il s'agit là d'une vertu écologique de l'innovation.

capture d'écran | TVA Nouvelles

La ville de La Tuque a contribué au développement de cet équipement et en a acquis un. Il est en usage sur son réseau routier depuis les derniers jours.

Opérateur satisfait

Un de ceux qui l'opèrent se montre satisfait des performances.

«On peut virer cette gratte sur 21 pieds d'un côté et 21 pieds de l'autre. Ça nous permet de livrer des rues pas mal plus propres», note Francis Adam, chef d'équipe aux Travaux publics de La Tuque.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Certains des systèmes de cette gratte à neige ont été brevetés.

Innova-Tech va maintenant tenter de la commercialiser et éventuellement construire une usine en Haute-Mauricie pour en fabriquer à grande échelle.

