Carey Price remporte un duel de gardiens

Carey Price a tout juste eu le dessus sur son vis-à-vis, Alexandar Georgiev, et le Canadien de Montréal a profité d’un but en fin de match pour vaincre les Rangers par la marque de 2 à 1, vendredi, à New York.

Nate Thompson a brisé une égalité de 1 à 1 avec un peu plus d’une minute à faire à la troisième période, mais ce sont les gardiens de but qui ont retenu l’attention.

Price a été étincelant, repoussant 29 des 30 tirs dirigés vers lui. Le portier du Tricolore a dû se signaler à plus d’une reprise afin d’éviter que les Rangers inscrivent plus d’un but.

Pour sa part, Georgiev a poursuivi sur sa lancée en stoppant 31 rondelles envoyées dans sa direction. Le Bulgare d'origine connaissait une bonne séquence, lui qui avait seulement accordé deux buts sur 80 tirs à ses deux derniers départs.

Brendan Gallagher a ouvert la marque pour la troupe de Claude Julien, complétant un beau jeu de passes de ses coéquipiers de trio, Phillip Danault et Tomas Tatar.

Brendan Smith a été l’unique marqueur des Rangers. Il a profité d’une erreur d’Otto Leskinen, qui jouait un deuxième match en carrière dans la Ligue nationale de hockey, pour s’échapper devant Carey Price et le déculotter d'un tir du revers.

Shea Weber a donné la frousse à son équipe en première période. Le défenseur du CH a bloqué un tir de Ryan Strome avec son visage. Le capitaine est rapidement retourné au banc, la bouche ensanglantée, mais il est resté dans la rencontre.

Cette victoire permet à la formation montréalaise d’occuper le deuxième rang de la division Atlantique. La Sainte-Flanelle profitera de trois jours de congé avant d’affronter les Penguins, à Pittsburgh, mardi.