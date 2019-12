Les libéraux doivent déposer une mise à jour économique, tonnent les conservateurs

Les conservateurs ont réclamé, dimanche, que le gouvernement fédéral libéral dépose rapidement une mise à jour économique pour faire face aux difficultés que traverse, selon eux, le Canada.

Dressant un portrait sombre de l'économie du pays, le député conservateur Pierre Poilievre a rappelé que 71 200 personnes ont perdu leur emploi au Canada au cours du mois de novembre, dont 45 100 au Québec, selon les dernières données publiées par Statistique Canada.

«Notre économie est faible. L'économie des États-Unis croît à un taux 50 % plus élevé que la nôtre», a jugé M. Poilievre en conférence de presse, en rappelant que le taux de chômage au pays est plus élevé que ceux de la Russie, du Japon, de l'Allemagne, des États-Unis et du Royaume-Uni.

Pour ces raisons, M. Poilievre a réclamé le dépôt d'un «énoncé économique urgent»

«Nous revendiquons de grandes réductions d'impôts et de taxes pour les travailleurs et les petites et moyennes entreprises, l'élimination de la paperasse qui empêche nos entrepreneurs de créer des emplois et de la richesse et un plan pour rassurer les investisseurs que nous pouvons éliminer graduellement notre déficit national», a détaillé le député ontarien.

«Nous en avons besoin. Les Canadiens sont en train de souffrir et notre économie est faible. Il faut que le gouvernement agisse», a-t-il martelé.