Pluie et temps chaud pour amorcer la semaine

Les habitants du sud du Québec auront droit à tout un cocktail météo au cours des prochaines heures, incluant quelques précipitations de verglas, avant de voir le mercure grimper en flèche pour les premières journées de la semaine.

Les précipitations doivent commencer au cours de la nuit de dimanche à lundi, sous forme de neige, avant de changer de phase, au fur et à mesure que la température s'élèvera. Autour de Montréal, la pluie verglaçante pourrait tomber pendant quelques dizaines de minutes, voire une heure, avant de se changer en pluie, a détaillé Samir Al-Alwani, météorologue chez Environnement Canada.

Les automobilistes qui prendront la route tôt lundi matin ont donc intérêt à être prudents. Aucune accumulation de glace notable n'était toutefois prévue en date de dimanche soir.

Seule exception: la région de l'Abitibi-Témiscamingue se trouvait sous le coup d'un avertissement de neige et de verglas, avec une dizaine de cm de neige attendus lundi, suivi de 2 à 4 mm de verglas. Les régions de Chibougamau, Matagami et Waskaganish pourraient, elles, recevoir jusqu'à 20 cm de neige d'ici mardi matin.

Plus au sud, la pluie dominera lundi et mardi, jour où le mercure pourrait atteindre jusqu'à 8 °C. «Ça vient d'une dépression qui arrive du Colorado, avec de l'humidité et des températures au-dessous du point de congélation. On parle de 4 °C pour Montréal lundi», a exposé M. Al-Alwani, en reconnaissant que les températures sont «définitivement au-dessus des normales».

«Des périodes de redoux, c'est quelque chose de très courant sur le sud du Québec», a toutefois tempéré le météorologue, qui ne s'attend pas à voir des records de chaleur fracassés dans les prochains jours.

Par ailleurs, le retour aux températures saisonnières risque d'être agité. L'arrivée d'un nouveau système mardi chassera la grisaille et la chaleur, tout en générant d'importantes bourrasques atteignant jusqu'à 70 km/h, a souligné Samir Al-Alwani.