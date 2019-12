Un homme de 63 ans introuvable à Laval

Un homme de 63 ans a disparu à Laval, samedi, après avoir tenu des propos inquiétants, a mentionné le service de police de cette municipalité, dimanche.

Benoit Georges Perrault n’a jamais été revu depuis qu’il est parti de son domicile à bord de son véhicule qui a été retrouvé dimanche midi près de la berge des baigneurs dans le secteur de Sainte-Rose.

«Sa famille craint pour sa sécurité», a déclaré la police de Laval par communiqué.

Benoit Georges Perrault a la peau blanche et parle français. Il mesure 1,83 m (6 pieds) et pèse 81.8 kg (180 lb). Portant des lunettes, il a les cheveux gris et les yeux pers. Il était vêtu d’un manteau d'hiver gris avec de la fourrure sur le col et un jeans bleu lorsqu’il a été vu pour la dernière fois.

Toute personne qui a des informations à son sujet peut communiquer, de manière anonyme, au 450 662-INFO (4636) ou au 911, tout en mentionnant le dossier LVL191208 031.