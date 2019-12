2K ouvre un studio à Montréal

La compagnie de jeux vidéo américaine 2K a choisi Montréal pour implanter son tout premier bureau au Canada.

Appelé Cloud Chamber, ce studio sera chargé de développer un nouveau chapitre du jeu BioShock.

«Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de créer le premier studio 2K au Canada et de ramener BioShock à son public passionné», a affirmé Ken Schachter, directeur du studio Cloud Chamber Montréal, par communiqué, lundi matin.

«Nous sommes impatients de jeter les bases d'un studio qui s'épanouira au cours des prochains mois et années, non seulement au profit de l'industrie du jeu vidéo, mais également au bénéfice de l'incroyable population de Montréal, du Québec et du Canada», a-t-il ajouté.

La mairesse de Montréal s’est réjouie de l’annonce de cette entreprise basée en Californie, tout comme Montréal International qui a facilité son arrivée dans la métropole.

«Nous sommes ravis d'accueillir cet acteur majeur au sein de notre écosystème de jeux vidéo, aujourd'hui reconnu parmi les plus créatifs et prospères au monde, a déclaré Stéphane Paquet, vice-président, Investissements étrangers et Organisations internationales, à Montréal International. Grâce à l'expertise de nos talents, l'industrie du jeu vidéo au Québec a connu une hausse remarquable de 31 %1 du nombre d'emplois au cours des deux dernières années.»

2K possède notamment les jeux Borderlands, Mafia et XCOM NBA® 2K, Civilization, ainsi que WWE 2K.