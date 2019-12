30 meurtres en 10 ans: les crimes du sang de la mafia

La décennie qui s’achève s’est faite sanglante dans la mafia montréalaise. Meurtres commandés, règlements de compte, complots et associations diverses pour ravir le pouvoir au Rizzuto.

Au printemps 2010, le consigliere des Siciliens, et beau-frère de Vito Rizzuto, Paulo Renda, est enlevé par deux faux policiers et quelques mois plus tard, le patriarche Nick Rizzuto est abattu chez lui. Puis, les victimes s’enchaînent.

Dans la vidéo ci-haut, Félix Séguin du Bureau d’enquête trace le portrait de cette décennie où une trentaine d’individus du crime organisé ont été tués.