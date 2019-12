Alerte rouge au cyclone sur la côte nord-ouest

Les autorités de Madagascar ont placé lundi en alerte rouge la région de Boeny, sur la côte nord-ouest, en prévision de l'arrivée dans l'après-midi du cyclone tropical Belna, a annoncé le Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires (Ocha).

Le passage de Belna devrait générer des vents violents - chronométrés à la mi-journée à 165 km/h - et des pluies torrentielles, a ajouté l'Ocha.

Le gouvernement a procédé, selon Ocha, à des «évacuations préventives» dans les zones les plus menacées de la région qui abrite, selon les statistiques officielles les plus récentes (2011), près d'un million de personnes.

Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) malgache y a pour sa part déployé à titre préventif des équipes de secours.

MÉTÉO : Un cyclone menace le Nord de Madagascar https://t.co/KfB05lK6XC pic.twitter.com/Gew6GFpqdm — Agence Malagasy de Presse (@AgmPresse) December 2, 2019

Avant de s'approcher de la Grande île, Belna est passé au large de l'île française de Mayotte puis de l'archipel des Comores, plus au nord dans l'océan Indien.

Les autorités locales n'y ont fait immédiatement état d'aucun dégât significatif.

Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde, est la cible régulière de cyclones ou autres tempêtes tropicales.

En 2018, le cyclone Ava y avait fait 51 morts et 22 disparus en janvier et la tempête tropicale Eliakim 20 morts et près de 19 000 sinistrés deux mois plus tard.