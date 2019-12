Anthony Kavanagh lancera une première chanson

Anthony Kavanagh parle depuis quelques mois de son envie de tenter l’expérience de la chanson. Son ambition est sur le point de se matérialiser : l’humoriste et désormais chanteur lancera un premier extrait en février prochain.

Il refuse toutefois pour l’instant de préciser le titre du morceau.

«C’est un mélange de pop, classic-soul, blues-rock, avec de l’électronique et un zeste de hip hop», a énuméré Anthony pour décrire son style, sur le tapis rouge du Gala les Olivier, dimanche, à Montréal.

Anthony Kavanagh compte dévoiler des pièces une à la fois sans les réunir sur un album. Le matériel qu’il proposera sera seulement en anglais.

«Le but est de sortir à travers le Canada. J’ai toujours chanté dans mes spectacles et, arrivé à 50 ans, je me disais que c’était le temps de faire ma propre musique.»