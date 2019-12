Ensemble Montréal souhaite une «charte des usagers»

Le parti municipal Ensemble Montréal souhaite que la Société de transport de Montréal (STM) se dote d’une «charte des usagers» pour définir certaines normes de service à respecter.

Celle-ci affirmerait le «droit à une offre de service qui respecte l’équité territoriale» et la possibilité «d'accéder facilement aux infrastructures de transport collectif».

Le document stipulerait aussi que les usagers peuvent s’attendre à un service ponctuel et courtois, offert dans un environnement propre et sécuritaire. On y préciserait également la nécessité d’informer adéquatement les citoyens.

Tous ces engagements devront être définis «de manière concrète et mesurable», et donner lieu à une reddition de compte annuelle, suggère Ensemble Montréal.

Une motion à cet effet sera présentée le 16 décembre au conseil municipal par le parti formant l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal.

La Commission des transports de Toronto, par exemple, dispose d’une charte des usagers.

Selon le rapport annuel 2018 de la STM, dévoilé au printemps dernier, quelque 46 000 plaintes ont été reçues, une hausse de près de 10 000 par rapport à 2017. Environ le deux tiers des plaintes concernaient le réseau d’autobus.