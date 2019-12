MissFresh vendue à Cook it

L’entreprise québécoise de repas prêts à cuisiner Cook it a mis la main sur sa concurrente MissFresh qui appartient à la chaine d’épiceries Metro.

Les clients de MissFresh pourront continuer de ramasser leurs repas dans les magasins Metro participants, mais cette marque québécoise disparaitra au profit de Cook it.

«L’alliance des deux entreprises était toute naturelle, car notre plus grande force a toujours été d’écouter nos clients. Chaque jour, on essaie de se rapprocher d’un produit qui serait parfait à nos yeux, parce qu’au final on est exactement comme nos clients: on veut juste se simplifier la vie, sans compromis», a affirmé la présidente et fondatrice de Cook it, Judith Fetzer, par communiqué, lundi.

Cook it déménagera sa production dans l’arrondissement de Saint-Laurent, augmentant ainsi ses capacités de production. Une fois l’intégration terminée, cette compagnie aura grossi pour compter environ 260 employés.

«Avec cette acquisition, nous exécutons notre plan de croissance et nous approchons de notre objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions $ d’ici deux ans. Cette transaction est très importante pour l’industrie du prêt-à-cuisiner et nous positionne comme l’un des leaders du marché au Québec et au Canada», a mentionné le vice-président principal, stratégie et projets spéciaux, de Cook it, Patrick Chamberland.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

MissFresh a été fondée en 2015, soit un an après la naissance Cook it. Cette dernière avait déjà acquis un autre concurrent en 2016, soit Kuisto.