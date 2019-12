Roger Hodgson deux soirs à la Place des Arts en 2020

Le chanteur du groupe Supertramp, Roger Hodgson, viendra célébrer le 40e anniversaire de l’album «Breakfast in America» à Montréal, l’an prochain.

Actuellement en tournée mondiale, l’auteur-compositeur-interprète revisitera, les 1er et 2 décembre 2020 à la Place des Arts, des classiques de l’un des plus gros succès commerciaux de l’histoire de la musique (plus de 20 millions d’exemplaires vendus) tels que «Give a Little Bit» et «Dreamer».

Les billets seront en vente ce vendredi à 10 h en ligne (placedesarts.com). Il faudra débourser au moins 59, 50 $ pour s’assurer une place. Des forfaits VIP seront également offerts.

Lors de son périple qui le mènera un peu partout dans le monde l’an prochain, Roger Hodgson sera chaque fois accompagné de quatre musiciens lorsqu’il foulera la scène afin d’interpréter des incontournables du répertoire de Supertramp, mais aussi certains de ses titres plus personnels.

De plus, des rendez-vous à Ottawa et Québec devraient sous peu venir bonifier l’horaire de l’artiste.

Roger Hodgson n’a pas lancé de nouvel effort depuis «Classics Live», paru il y plusieurs années déjà, qui regroupe ses populaires pièces enregistrées durant différents concerts.