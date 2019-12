Vers un montant record pour la guignolée des médias

La 19e guignolée des médias a permis d'amasser plus de 2,8 millions $ à ce jour, en route vers un montant record, a annoncé l'organisation lundi en rappelant que la collecte de dons se poursuit.

Comparativement à pareille date en 2018, l'appel à la générosité a permis d'amasser près de 300 000 $ de plus cette année.

Plus de 50 000 kilos en denrées ont aussi été reçus, constate-t-on en épluchant les résultats préliminaires, qui sont toutefois incomplets sur ce point. Plusieurs régions n'ont pas fourni d'information à ce sujet, tandis que d'autres ont évalué la valeur des denrées reçues (+ de 135 000 $), plutôt que leur poids. À Montréal, l'organisation a indiqué avoir obtenu l'équivalent de 2400 sacs d'épicerie.

La guignolée des médias, qui a culminé jeudi dernier lorsque des milliers de personnalités médiatiques, d'artistes et de bénévoles ont pris d'assaut les rues pour inviter les Québécois à la générosité, est toutefois loin d'être terminée.

Il est possible de continuer à faire des dons en argent et à offrir des denrées non périssables jusqu'au 24 décembre dans plus de 1000 points de collecte, ainsi que dans les épiceries Provigo et Maxi, dans les pharmacies Jean-Coutu et dans les bureaux de Via Capitale.

Il est également possible de faire un don en ligne sur le site guignolee.ca, par téléphone au 1 866 908-9090 (sans frais) ou en textant REMPLIR au 20222, pour un don de 10 $.