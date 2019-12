Malgré la réponse formulée la veille par Yves-François Blanchet à l’émission «La Joute», l’analyste politique Dimitri Soudas persiste et signe : le Bloc québécois n’est plus le parti à vocation indépendantiste tel qu’il a été fondé.

• À lire aussi: «Le Bloc québécois est devenu un autre parti fédéraliste»

• À lire aussi: «J’ai trouvé ça cheap» : Yves-François Blanchet répond à Dimitri Soudas

En réponse à Dimitri Soudas, M. Blanchet affirmait lundi que «l’indépendance du Québec ne passe pas que par le conflit et une attitude belliqueuse», mais aussi par une «pédagogie positive».

Un argument qui ne convainc pas l’analyste politique. «On ne fait pas l’indépendance d’une partie d’un pays en démontrant qu’on peut travailler ensemble, dit-il. La souveraineté d’une partie d’un pays se fait parce que les deux parties ne peuvent plus se parler», plaide-t-il.

Dimitri Soudas tient d’ailleurs à faire une distinction : il salue la sortie de M. Blanchet, qui a appuyé le discours du Trône du gouvernement libéral en évaluant que les autres partis donnaient dans l’hypocrisie en menaçant de renvoyer le pays en élections.

«Il a gagné la rentrée parlementaire. Absolument! Mais il a gagné la rentrée parlementaire en tant que député et chef d’un parti au Parlement canadien et non pas en tant que député et chef d’un parti dont la priorité est de séparer le Québec du Canada», souligne-t-il.

Son collègue Pierre Nantel – qui a d’ailleurs déjà fait les frais d’une comparaison succulente de Dimitri Soudas sur son indépendantisme à géométrie variable – perçoit malgré tout de la «cohérence» dans les agissements du Bloc québécois.

«Je me souviens qu’à l’époque, tu n’avais pas été très élogieux avec moi quand tu disais que j’étais souverainiste quand je tondais le gazon, mais que je ne l’étais plus quand l’hiver arrivait, se remémore-t-il. C’était un excellent gag! Ceci dit, je comprends très bien qu’on peut être un souverainiste et, de temps en temps, faire un compromis.»

Pierre Nantel souligne que le Bloc a fait une bonne lecture de l’état du mouvement indépendantiste au Québec et que, devant cette réalité, il a choisi de moins en parler.

«C’est le Bloc caméléon, lui répond Dimitri Soudas. Ça dépend de l’humeur du jour et on va de l’avant avec ça.»

